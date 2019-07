Ook in Spanje aartsmoeilijke regeringsvorming: tweede vertrouwensstemming moet lot premier Sánchez bepalen

PVZ

25 juli 2019

12u03

Bron: BBC, El País 0 Niet alleen in België verloopt de regeringsvorming moeizaam, ook in Spanje loopt het niet van leien dakje. Daar vindt vandaag de tweede vertrouwensstemming plaats voor de herverkiezing van Sánchez als premier. Indien Sánchez vandaag geen meerderheid haalt, hebben de andere partijen nog twee maanden voor het vormen van een regering. Lukt dat niet voor eind september, dan worden er onherroepelijk nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De parlementsverkiezingen van 28 april werden gewonnen door de sociaaldemocratische partij PSOE van Sánchez. De partij behaalde echter geen volstrekte meerderheid, en het vormen van een regering schiet sindsdien niet op. Voor een meerderheidsregering heeft Sánchez de hulp nodig van de liberale Ciudadanos, maar die wil, na een stevige rechtse uithaal, de linkse PSOE niet steunen. Een andere mogelijkheid is een coalitie met de radicaal-linkse Unidad Podemos, maar dat ziet Sánchez zelf niet zitten.

Het zijn dus moeilijke tijden voor Sánchez, die de eerste Spaanse coalitieregering in de democratische geschiedenis van het land moet voorstellen. Voordien konden de twee grootste partijen, PSOE en PP telkens een eenpartijregering vormen. Door de opkomst van partijen als het radicaal-linkse Podemos, het rechts-liberale Ciudadanos en het uiterst rechtse Vox, is dat echter steeds lastiger.

Vertrouwensstemming

De eerste vertrouwensstemming over zijn herverkiezing, heeft Sánchez dinsdag duidelijk verloren. Hij moest op die stemming de absolute meerderheid van 176 stemmen halen om aangesteld te worden, maar er stemden slechts 124 parlementsleden voor. Niet genoeg dus, waardoor er binnen de 48 een nieuwe stemronde moest worden gehouden. Die tweede - en laatste- stemming vindt deze namiddag plaats. Nu is een gewone meerderheid voldoende. De onderhandelingen gisteren verliepen echter stroef, waardoor het onzeker is of Sánchez een regering zal weten te vormen.

De vertrouwensstemming vindt vandaag plaats om 14u25.