Ook in Nederland stijgt het aantal coronabesmettingen fors

15 september 2020

16u46

Bron: ANP, AD.nl 16 In de afgelopen zeven dagen zijn in Nederland 8.265 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Vorige week meldde dat instituut 5.427 gevallen, dus het aantal is met meer dan de helft gestegen.

Het aantal nieuwe gevallen neemt al weken sterk toe bij de noorderburen, vandaag zelfs met 1.379 besmettingen. Dat is een record. Het vorige dateert van begin april, toen werden 1.335 gevallen op 24 uur tijd geteld. De stijgende cijfers zijn slechts deels te verklaren doordat meer mensen zich laten testen: ook het percentage positieve testuitslagen neemt toe, van 2,9 naar 3,9 procent.

Meer ouderen

In meer dan de helft van alle bevestigde gevallen gaat het om mensen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het zijn nog steeds vooral twintigers en dertigers die het virus oplopen. Riskant is wel het toenemende aantal ouderen dat besmet raakte: 430 zeventig-plussers - dat waren er 250 een week eerder.



Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg afgelopen week in Nederland. Ziekenhuizen behandelen momenteel 240 coronapatiënten, dat is het hoogste aantal sinds 24 juni. In sommige regio’s is er aanleiding om patiënten te verplaatsen naar andere ziekenhuizen, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Verpleegafdelingen namen afgelopen week 144 coronapatiënten op, tegen 89 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 19 naar 27. Het RIVM meldt dinsdag ook 14 sterfgevallen. In de update van vorige week stonden 17 sterfgevallen.

‘Zorgwekkend’

Nederlands viroloog Ab Osterhaus noemt de nieuwe cijfers ‘zorgwekkend’: “Met name het toenemende aantal ziekenhuisopnames. Daar moet je alert op zijn. Nu blijkt dat de ziekenhuiscapaciteit drie keer meer is door kortere opnametijden, maar dat moet geen criterium zijn: het liefst wil je zo’n virus het land uitkrijgen, en dat lukt kennelijk niet.”



Het zogeheten reproductiegetal is verder gestegen naar 1,38, zo heeft het RIVM tot slot berekend. In de vorige wekelijkse coronarapportage stond het R-getal nog op 1,17, een week daarvoor op 1.

Het reproductiegetal geldt als een belangrijke indicator voor de snelheid waarmee het virus zich onder de bevolking verspreidt. Het drukt uit hoeveel anderen een besmet persoon gemiddeld infecteert. Onder de 1 dooft de verspreiding na verloop van tijd uit, boven de 1 grijpt het sneller om zich heen.

Sinds het begin van de uitbraak in februari is het coronavirus bij bijna 85.000 mensen in Nederland vastgesteld. Van hen werden 12.315 in een ziekenhuis opgenomen. Meer dan 6.200 mensen zijn aan de ziekte overleden.

