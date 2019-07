Ook in Nederland, Duitsland en Frankrijk hitterecord verbroken ttr

25 juli 2019

13u34

Bron: belga, anp 0 buitenland Ook in Duitsland is het hitterecord voor de bijl gegaan. Geilenkirchen, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, vlakbij de grens met het Nederlandse Zuid-Limburg, bleek met 40,5 graden bij onze oosterburen de heetste plek sinds het begin van de waarnemingen. Ook in Frankrijk en Nederland zijn vandaag hitterecords gesneuveld.

De temperatuur werd opgetekend in een meetstation van de NAVO. Experts van de Duitse Weerdienst namen de data daarom nog een keer onder de loep en bevestigden het nieuwe record. Het hitterecord stond tot gisteren op naam van het Beierse Kitzingen, waar begin juli 2015 40,3 graden werd geregistreerd.

Mogelijk kan Geilenkirchen maar kort van zijn nieuwe recordstatus genieten, want meteorologen gaan ervan uit dat het kwik nog een knikje hoger zal gaan. Opnieuw komt een plek in Noordrijn-Westfalen, Duitse deelstaat met de meeste inwoners en vooral bekend om zijn uitgebreide industrie, daarvoor in aanmerking.

Discussie Nederland

In het weerstation van Deelen, in de Nederlandse provincie Gelderland, werd rond 14 uur een temperatuur van 41,7 graden gemeten. Dat was de hoogste temperatuur die ooit bij onze noorderburen geregistreerd werd. Maar het KNMI uitte wel meteen twijfels bij het record, omdat de temperatuur “ongeloofwaardig snel” steeg.

Het KNMI heeft die meting nu ongeldig verklaard, omdat ze hoogstwaarschijnlijk niet klopt. Er wordt nog onderzocht waarom het weerstation “niet naar behoren functioneerde”.

Toch is het Nederlandse hitterecord alsnog gebroken, maar dan door Gilze-Rijen. Om 14.40 uur werd daar een temperatuur van 39,4 graden gemeten. Om 14.54 uur had het kwik er zelfs al 40,4 graden bereikt. Het oude record stond op naam van Eindhoven. Daar was het woensdag 39,3 graden.

Officieel record Frankrijk

In Frankrijk is er wel al sprake van een officieel warmterecord voor Parijs. Vandaag om 13.36 uur was het kwik in het meetstation van Montsouris in Parijs gestegen naar 40,6 graden. Zes minuten later werd zelfs de kaap van de 41 graden gerond. Het vorige warmterecord voor Parijs dateerde van 28 juli 1947: 40,4 graden.

Mogelijk zal de temperatuur in Parijs in de loop van de namiddag nog verder oplopen. Météo-France verwacht dat het nog 42 graden kan worden.

