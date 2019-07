Ook in Nederland, Duitsland en Frankrijk hitterecord verbroken ttr aw

25 juli 2019

20u34

Bron: belga, anp, BBC 10 buitenland Ook in Duitsland is het hitterecord voor de bijl gegaan. Geilenkirchen, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, vlakbij de grens met het Nederlandse Zuid-Limburg, bleek met 40,5 graden bij onze oosterburen de heetste plek sinds het begin van de waarnemingen. Ook in Frankrijk en Nederland zijn vandaag hitterecords gesneuveld.

In Duitsland steeg het kwik vandaag naar 42,6 graden. Dat meldt de Duitse weerdienst DWD. Dit is de eerste keer sinds het begin van temperatuurmetingen in Duitsland dat de 42-gradengrens is gepasseerd.



“In de lijst van de 10 heetste plaatsen in Duitsland staan er vier met meer dan 41 graden”, zegt de woordvoerder van DWD. Het oude record stond op naam van de plaats Kitzingen in Beieren. Daar was het vier jaar geleden 40,3 graden.

Kerncentrale stilgelegd

Als gevolg van de hitte moest de kerncentrale in de Duitse stad Grohnde worden stilgelegd. Die maatregel werd genomen omdat het water in de nabijgelegen rivier Wezer tot boven de 26 graden steeg, zo meldt het ministerie van Milieu in Nedersaksen. Om het ecosysteem in de Wezer te beschermen, mag de centrale geen warm water meer naar de rivier afvoeren.

De centrale zal opnieuw worden opgestart wanneer het rivierwater is afgekoeld. Verwacht wordt dat dit tegen zondag kan gebeuren, zegt uitbater Preussen Elektra.

Het water van de rivier wordt gebruikt om de reactor af te koelen, waarna het water weer naar de rivier wordt geleid. Maar het water warmt sneller op dan normaal wegens de hoge temperatuur en de lage stand van de rivier.

Discussie Nederland

In het weerstation van Deelen, in de Nederlandse provincie Gelderland, werd rond 14 uur een temperatuur van 41,7 graden gemeten. Dat was de hoogste temperatuur die ooit bij onze noorderburen geregistreerd werd. Maar het KNMI uitte wel meteen twijfels bij het record, omdat de temperatuur “ongeloofwaardig snel” steeg.

Het KNMI heeft die meting nu ongeldig verklaard, omdat ze hoogstwaarschijnlijk niet klopt. Uiteindelijk werd een recordtemperatuur van 40,7 graden opgemeten, zo meldt de Nederlandse weerdienst KNMI. Het oude record stond op naam van Eindhoven. Daar werd het woensdag 39,3 graden.

Officieel record Frankrijk

In Frankrijk is er wel al sprake van een officieel warmterecord voor Parijs. Vandaag om 13.36 uur was het kwik in het meetstation van Montsouris in Parijs gestegen naar 40,6 graden. Zes minuten later werd zelfs de kaap van de 41 graden gerond. Op het einde van de dag steeg de temperatuur zelfs nog tot 42,6 graden. Het vorige warmterecord voor Parijs dateerde van 28 juli 1947: 40,4 graden.

