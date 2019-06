Ook in Nederland dodelijk ongeluk met sportvliegtuigje, bruidspaar ziet vliegtuigen neerstorten vlak na bijzondere foto Erik Luiten ADN

23 juni 2019

08u52

Bron: AD.nl 10 Bij een vliegtuigongeluk met sportvliegtuigjes in Nederland zijn vrijdag twee mensen om het leven gekomen. Bruidspaar Brian en Linsy Bakkers-Remijn uit Oudemolen zagen het ongeval gebeuren. Eén van de trouwfoto’s van het koppel is wel heel bijzonder: op de achtergrond vliegen de twee vliegtuigen die even later boven Willemstad met elkaar zullen botsen, met alle gevolgen vandien.

Ook in ons land stortte gisteren een sportvliegtuig neer, daarbij lieten eveneens twee mensen het leven. Het was al het derde incident met een ULM (ultralicht motorvliegtuig) deze week in België. Dinsdag liep een landing mis in Assesse (Namen), er vielen geen gewonden. Woensdagnamiddag stortte langs de E40 in Walshoutem, Landen, een toestel neer. De inzittenden van dat toestel raakten gewond. En dan gisteren die fatale crash in Pont-à-Celles, in Henegouwen.

Heftig

Ook de twee inzittenden van één van de sportvliegtuigjes die vrijdag in Nederland in formatie vlogen en plots met elkaar botsten boven Willemstad, overleefden hun crash niet. Het andere toestel kon veilig een noodlanding maken.



“We wilden nét onze bruiloftslunch houden toen de vliegtuigen naar beneden stortten”, vertelt bruidegom Brian aan het AD. “De foto is genomen op een gelukkig moment, maar even later gebeurde iets onvoorstelbaar heftigs.”

Speciaal was het op dat moment zeker, om met de vliegtuigen in de achtergrond op de foto te staan, dacht hij nog. “Maar toen even later een van de vliegtuigen het andere raakte, was echt vreselijk.”

Getuige

“Er brak een vleugel af”, zag Brian. “En toen vloog het vliegtuig recht naar beneden. De andere maakte een noodlanding.” Ook sommige gasten op hun feest waren getuige van de fatale crash.

Tijdens de bruiloftslunch is er een speciale stilte gehouden voor de slachtoffers, in de kerk was er een moment van herdenking. Daarna ging de bruiloft verder, zoals die gepland was. “We zullen deze dag nooit vergeten. Om een hele mooie reden, maar ook om een verschrikkelijke”, besluit Brian.

