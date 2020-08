Ook in haven van Dakar ligt 2.700 ton ammoniumnitraat, Senegal zet stappen om ramp als in Beiroet te voorkomen HAA

21 augustus 2020

23u29

Bron: Reuters 0 Ook in de haven van Dakar ligt 2.700 ton ammoniumnitraat opgeslagen. De havenautoriteiten van de Senegalese hoofdstad hebben verzocht het goedje te verplaatsen. Dezelfde hoeveelheid veroorzaakte begin deze maand nog een verwoestende explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet.

Het is niet bekend wie de eigenaar van de voorraad is, maar volgens een verklaring van het havenbestuur van Dakar heeft de bezitter inmiddels een opslagplaats buiten de hoofdstad gevonden. “Hij wacht op toestemming van het ministerie van Milieu om de lading dringend te verplaatsen”, staat in het statement.



Het ammoniumnitraat in Dakar heeft buurland Mali als eindbestemming, waar eerder deze week een staatsgreep werd gepleegd. Omdat Mali de grenzen heeft gesloten, is het niet mogelijk om het het product naar daar te exporteren.

Veiligheidsmaatregelen

De haven houdt zich strikt aan de internationale regels die gelden voor de opslag van gevaarlijke stoffen, klinkt het nog in de verklaring. Om dit te staven gaf de havendirecteur bij de aanlegplaats een rondleiding aan journalisten, zodat die de getroffen veiligheidsmaatregelen zelf konden vaststellen.



In Beiroet lag tot voor kort eveneens 2.700 ton ammoniumnitraat opgeborgen in de haven. Het product lag al zes jaar in een loods die daar niet geschikt voor was en kwam op 4 augustus tot ontploffing. De enorme explosie veegde een deel van het havengebied van de kaart en legde een stuk van de Libanese hoofdstad in puin. Er vielen meer dan 150 doden en duizenden gewonden. Ongeveer een kwart miljoen inwoners raakte ontheemd.

Wake-upcall

De ramp in Beiroet zou een wake-upcall moeten zijn voor landen met betrekking tot de gevaren van ammoniumnitraat, zeggen experten. Het product wordt vaak gebruikt in kunstmest en als een industrieel ontploffingsmiddel. Het wordt als relatief veilig beschouwd wanneer het correct wordt gebruikt, maar wereldwijd heeft het ook al enkele zware ongevallen veroorzaakt.

Lees ook:

Ooggetuige Louis (97) over ramp met ammoniumnitraat in Tessenderlo: “Zes uur aan een stuk heb ik doden weggebracht” (+)

“Zelf geboren onder de bommen, ik voélde die gigantische explosie tot in Kortrijk”: crowdfunding steunt Beiroet (+)

Meer over Beiroet

Beiroet

Dakar

Kortrijk

Louis

Mali

Milieu

Senegal