Ook in Europa zwelt extreemrechts aan Guy Van Vlierden

26 mei 2019

22u51 5 Ook in Europa lijkt extreem-rechts de grootste winst te boeken. Volgens de recentste prognose wint hun fractie er meer dan veertig zetels bij. En voor het eerst in de geschiedenis van het Europees parlement hebben christen-democraten en sociaal-democraten geen meerderheid meer.

De rechtse vloedgolf in Europa doet zich vooral in Italië voor. Daar waren er gisteravond nog geen betrouwbare uitslagen, maar stond de Lega van vicepremier Matteo Salvini in de polls op twintig zetels winst. Het Duitse AfD, dat recent is overgestapt van de eurosceptiche fractie naar extreem-rechts, voegt er daar drie extra aan toe. En in tal van andere landen, waaronder dus ook België, is er kleinere winst.

In Denemarken, Nederland en Oostenrijk boekt extreem-rechts wel zetelverlies, maar alles samen zou het toch de vierde grootste fractie worden in het Europese halfrond. En dan zijn partijen zoals het Spaanse Vox (+2 zetels wellicht) en Gouden Dageraad in Griekenland (+1) daar nog niet eens in meegerekend omdat ze nog niet bij een fractie aangesloten zijn.

Het migratievraagstuk waarop extreem-rechts zozeer teert, stuwt trouwens ook de Hongaarse premier Viktor Orbán nog verder vooruit. Zijn Fidesz-partij, die pas nog uit de christen-democratische fractie EPP is gegooid, klimt volgens de exitpolls naar 56% van de stemmen en zou veertien afgevaardigden naar Europa mogen sturen.

Aan de andere kant van het spectrum doen ook de Groenen het meer dan behoorlijk. Die zouden een twintigtal zetels winnen, waarvan er tien voor rekening komen van de Duitse groene partij. In datzelfde Duitsland lijden beide regeringspartijen, sociaal- en christen-democraten, gevoelig verlies. Opmerkelijk is hoe de nieuwe CDU-voorzitster Annegret Kramp-Karrenbauer haar voorgangster Angela Merkel een mes in de rug stak door te verklaren dat het verlies te wijten is aan het regeringsbeleid.

Christen- en sociaal-democraten boeken over heel Europa verlies. Ze blijven wel de twee grootste fracties, maar geven samen meer dan honderd zetels prijs en hebben voor het eerst geen meerderheid meer. Daarvoor wordt de liberale fractie, met wie ze de voorbije vijf jaar al hebben bestuurd, nu echt onmisbaar. Die liberalen winnen een honderdtal zetels — als de partij van Frankrijks president Emmanuel Macron zich bij hen aansluit tenminste, wat wel wordt verwacht.

Rest ten slotte de fractie van conservatieven en nationalisten, waartoe de N-VA behoort. Die heeft te lijden onder de neergang van de Britse premier Theresa May. Haar Conservatieven lijken dan wel ietsje minder achteruit te gaan dan vóór de verkiezingen was voorspeld, maar spelen volgens de laatste prognose toch negen zetels kwijt.

Omgekeerd doet Nigel Farages nieuwe Brexit Party het minder goed dan was voorspeld. Maar met meer dan dertig procent van de stemmen en 24 zetels wordt ze wel de grootse Britse partij. Vraag is natuurlijk hoe lang die Britse zetels er toe zullen doen. Want zodra de brexit een feit wordt, vertrekken de Britse verkozenen uit het halfrond. Van hun 73 zetels worden er dan 27 verdeeld onder andere lidstaten en 46 geschrapt.

