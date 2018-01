Ook in dit horrorhuis hield Amerikaans koppel hun kinderen gevangen: "Muren vol uitwerpselen en verschrikkelijke stank" Haytze Teerink HA

28 januari 2018

22u21

Bron: AD.nl 56 Er komen steeds meer details naar buiten over de erbarmelijke omstandigheden waarin dertien broers en zussen uit de Verenigde Staten jarenlang door hun vader en moeder gevangen werden gehouden. De vrouw die een huis van het echtpaar kocht, heeft foto's van het pand naar buiten gebracht.

Nellie Baldwin koopt al jaren oude huurpanden op, maar de woning in Rio Vista die ze in 2011 overnam, is met voorsprong de vuilste die ze ooit heeft gezien. Pas twee weken geleden kwam ze erachter waarom het huis zo smerig was: het behoorde toe aan de familie Turpin. Vader David (57) en moeder Louise (49) werden twee weken geleden opgepakt.



"De muren zaten vol uitwerpselen. Elke kamer stonk verschrikkelijk. Ik was echt in shock toen ik de woning aantrof", zegt de 78-jarige Baldwin aan CNN. Ze moest bij de koop van de bank een verklaring ondertekenen waarin stond dat als zij of haar familie ziek zou worden, de bank niet verantwoordelijk zou zijn. "Daar zocht ik niets achter. Ik heb vaker panden opgekocht die stonken."

Schrobben

Daar kreeg ze stiekem toch een beetje spijt van, want zelfs na een dag schrobben met liters schoonmaakmiddel, was de stank niet te harden. "Ik word misselijk bij de gedachte dat hier daadwerkelijk mensen hebben geleefd. Dat al die kinderen in deze omstandigheden moesten leven en niemand ervan afwist", zegt Baldwin.



De kinderen, variërend in de leeftijd van 2 tot 29 jaar oud, werden zwaar ondervoed aangetroffen in een huis in Perris, in de staat Californië. Hun ouders zouden de kinderen regelmatig hebben vastgebonden en amper te eten hebben gegeven. Ze mochten naar verluidt ook slechts één keer per jaar douchen.

Ontsnapt

De politie kwam het gezin op het spoor, na een melding van een 17-jarige dochter van de ouders. Zij kon ontsnappen en de politie waarschuwen. Op het moment dat die binnenviel, waren drie kinderen vastgeketend.



David en Louise stonden deze week voor de rechter. Ze kregen al een contactverbod met hun kinderen voor zeker drie jaar opgelegd, maar er staat de ouders vermoedelijk ook een gevangenisstraf van 94 jaar te wachten. Louise hoorde de uitspraak grijnzend aan. De ouders hebben tot nu toe alles ontkend.

