Ook in Den Haag betogen duizenden scholieren voor het klimaat FVI

07 februari 2019

12u08

Bron: Belga 0 Naar voorbeeld van de Belgische jongeren, zijn op het Malieveld in Den Haag duizenden scholieren aangekomen om te demonstreren voor een beter klimaat. Volgens de politie gaat het om 4.000 tot 5.000 jongeren, maar volgens de organisatie zijn ze met veel meer. Iets na 11 uur begonnen ze hun protestmars richting Hofvijver.

De leerlingen, vooral van middelbare scholen, lopen met spandoeken en borden met teksten als "Geen gelul, uitstoot naar nul", "Help het klimaat voordat de wereld vergaat", en "Thinking in solutions, not in pollution". Er is ook veel politie op de been op het Malieveld.

De Nederlandse spoorwegmaatschappij NS meldt omstreeks 11 uur dat het nog altijd bijzonder druk is op de treinen naar Den Haag. Vanuit Utrecht, Leiden en Rotterdam zijn "grote reizigersstromen" op weg naar Den Haag, zegt een NS-woordvoerder. "Dat zijn duidelijk demonstranten, want de ochtendspits is voorbij. Het is drukker dan vooraf was verwacht.”

Meer over Den Haag

Malieveld