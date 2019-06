Ook in de VS ophef door borstvoeding aan zwembad LDW

11 juni 2019

13u49 0 Een moeder in Texas City, Verenigde Staten, heeft een zwembad moeten verlaten omdat ze borstvoeding aan het geven was aan haar kind. Het incident doet denken aan een voorval eind april in Sportoase in Leuven

Misty Daugereaux gaf afgelopen zondag haar tien maanden oude zoontje Maxx de borst in een zwembadcomplex in Texas City. Volgens Daugereaux kwam een redder haar toen zeggen dat dat niet was toegestaan. Er ontstond een discussie en de politie werd er bijgeroepen. De werknemer beweert dat Daugereaux beledigende woorden heeft geroepen, maar dat ontkent de moeder.

De agent droeg een bodycam. Op de beelden die door de politie werden vrijgegeven, is te horen hoe de manager zegt dat het “het beleid van het zwembad is om zichzelf te bedekken”. “De baby dronk van een borst, maar haar beide borsten waren bloot”, vertelde de manager ook nog aan de politieagent.

Excuses

Daugereaux moest het zwembadcomplex verlaten samen met haar baby en haar twee andere kinderen. “Het is zo beschamend dat ik mijn baby niet mag voeden”, zei ze in een post op Facebook.

Na het incident kreeg de moeder excuses van de burgemeester van Texas City en de politie. “We evalueren de opmerkingen over borstvoeding die gegeven werden in het zwembad en hoe die zijn behandeld door ons personeel”, klinkt het. “We verontschuldigen ons tegenover Misty Daugereaux want het is duidelijk dat ze zich beledigd voelde door hoe ze werd behandeld door onze stad.”