Ook in de toekomst blijft Cuba streven naar communisme AW

21 december 2018

22u11

Bron: Belga 0 Cuba zal het streven naar een communistische maatschappij dan toch in een herziening van zijn grondwet opnemen. Die regel werd eerst uit de grondwet geschrapt wat tot heel wat verzet bij de bevolking leidde. Het streven naar communisme moet dus expliciet worden opgenomen in het grondwettelijk project, zei afgevaardigde Yusuam Palacios tijdens een zitting van het parlement.

Cuba had in juli het ontwerp van de nieuwe grondwet voorgesteld, waarin privébezit is toegestaan en de mogelijkheid wordt gegeven aan iedereen om te trouwen. Bovendien zou het communisme niet meer boven alles staan. De paragraaf over de huwelijksmogelijkheden voor iedereen werd woensdag al uit het ontwerp verwijderd.



Volgend jaar moet in een referendum definitief over de ontwerpgrondwet gestemd worden. De huidige grondwet dateert van 1972 en werd in 1992 en 2002 al herzien.

