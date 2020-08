Ook in buurlanden ligt de 'R-waarde' onder een vergrootglas KVE

04 augustus 2020

15u39

Bron: ANP 0 Nu veel Europese landen het aantal coronabesmettingen weer flink zien stijgen, wordt ook steeds vaker gesproken over een mogelijke 'tweede golf' van de epidemie. Daarom wordt ook in onze buurlanden nauwlettend gekeken naar het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus om zich heen grijpt.

Het reproductiegetal wordt vaak simpelweg de 'R-waarde’ genoemd. Een R-waarde van 1 betekent dat een besmet persoon gemiddeld één ander infecteert. Als de 'R' hoger ligt, neemt de epidemie in hevigheid toe.

Het getal ligt in omliggende landen volgens recente cijfers ook boven de 1. Sciensano stelt dat het reproductiegetal in de periode 26 juli tot 1 augustus volgens een schatting 1,082 bedroeg in ons land. Media in Duitsland berichten dinsdag dat de R-waarde daar momenteel op ongeveer 1,09 uitkomt. In Nederland is het reproductiegetal gedaald naar 1,20, zo maakte de overheid bekend. Vorige week stond dit op 1,40 en de week ervoor was het 1,29.



Dat reproductiegetal geeft niet altijd een volledig beeld van de situatie in een land. De Britse overheid maakte eind juli melding van een R-waarde van 0,8 tot 0,9, maar erkende ook dat die cijfers volgens experts mogelijk te optimistisch waren.

In Frankrijk is eind vorige maand een reproductiegetal gemeld van 1,3, maar binnen landen kan sprake zijn van grote regionale verschillen. In het onder toeristen populaire Bretagne steeg de R-waarde tussen 10 en 14 juli van 0,92 naar 2,62. In de Spaanse kuststad Barcelona steeg de 'R' onlangs tijdelijk naar 3, om vervolgens weer te dalen.

