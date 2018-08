Ook hoofd Griekse civiele bescherming moet opstappen na bosbranden AW

06 augustus 2018

13u46

Bron: Belga 0 Twee weken na de verwoestende branden in de omgeving van Athene met meer dan negentig doden worden steeds meer functionarissen gedwongen tot ontslag. Vandaag was het de beurt aan het hoofd van de civiele bescherming, Yannis Kapakis. Dat meldde de openbare omroep ERT onder aanhaling van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gisteren werden de chef van de Griekse brandweer en het hoofd van de politie al ontslagen. Afgelopen vrijdag nam de viceminister van Binnenlandse Zaken, Nikos Toskas ontslag. Een vrouw van 95 jaar is maandag nog bezweken aan haar zware brandwonden, wat de totale dodentol nu op 91 slachtoffers brengt, aldus het Griekse persbureau ANA. Momenteel verblijven nog 36 mensen in het ziekenhuis, negen patiënten zijn in kritieke toestand.



De oppositie en vele media achten de regering onder Alexis Tsipras voor de ramp verantwoordelijk. De door hen benoemde chefs van de brandweer, politie en civiele bescherming waren er jammerlijk in gefaald de mensen in nood te helpen en de getroffen gebieden tijdig de evacueren, klinkt het.



Bij de branden werden ook grote delen van de vakantieoorden Mati en Neos Voutzas in het oosten van Athene in de as gelegd. Duizenden mensen zijn hun woning kwijt. Justitie heeft een onderzoek ingeleid.