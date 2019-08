Ook Hongkong leidt tot spanningen tussen Peking en Washington, tiende weekend van protesten LH

10 augustus 2019

12u36

Bron: Belga 0 De krant Ta Kung Pao, die als spreekbuis van Peking geldt in Hongkong, heeft de persoonlijke informatie gepubliceerd van een Amerikaanse diplomaat in Hongkong, Julie Eadeh, en foto's van een ontmoeting van Eadeh met vertegenwoordigers van de betogers in Hongkong. Het is al het tiende weekend op rij dat er betogers op straat komen.

In het krantenartikel staat persoonlijke informatie over Eadeh en haar echtgenoot, zoals hun opleiding, vorige jobs op het ministerie en details over hun kinderen. Eadeh staat aan het hoofd van de politieke sectie in het Amerikaans consulaat-generaal in Hongkong. Eerder deze week werd Eadeh gefotografeerd tijdens een ontmoeting met activisten Joshua Wong en Nathan Law. Beiden leidden ook al de protesten in Hongkong in 2014 en hadden eerder al ontmoetingen met Amerikaanse diplomaten.

“De officiële Chinese berichtgeving over onze diplomaat in Hongkong was eerder al onverantwoord, en is nu gevaarlijk”, aldus Morgan Ortagus, woordvoerster van het Amerikaans ministerie voor Buitenlandse Zaken. “Dit moet stoppen.”

“De Chinese autoriteiten weten maar al te goed dat ons consulair personeel enkel zijn job doet, net zoals diplomaten van elk ander land", zegt Ortagus nog. “China heeft een lange geschiedenis van verbroken engagementen”, haalde ze uit.

Het kantoor van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in Hongkong doet de tweets van Ortagus af als “manifeste laster tegen China die nog maar eens de gangsterlogica van de Verenigde Staten aantoont”.

Steun van Washington

De afgelopen weken werd de kritiek op de activisten in Hongkong in de officiële Chinese media opgevoerd. Washington en andere "buitenlandse krachten" worden ervan beschuldigd zich te mengen in binnenlandse materie en het creëren van een "kleurenrevolutie".

Demonstranten in Hongkong zijn gisteren begonnen aan een drie dagen durend protest op en rond Hongkong’s internationale vliegveld. De protesten begonnen precies twee maanden geleden vanwege een omstreden wetsvoorstel voor een uitleveringswet waardoor inwoners van Hongkong zouden kunnen worden uitgeleverd aan China.

