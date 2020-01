Ook Honduras verhuist ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem kv

18 januari 2020

00u31

Bron: Belga 0 Honduras gaat zijn ambassade in Israël verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem wanneer Israël een ambassade opent in Tegucigalpa. Dat heeft president Juan Orlando Hernandez vrijdag aangekondigd.

"We wachten enkel totdat de staat Israël, zoals afgesproken, zijn diplomatiek bureau opent in Tegucigalpa", verklaarde de president. Hij herinnerde eraan dat Honduras in september al een diplomatiek kantoor heeft geopend in Jeruzalem als "een verlengstuk" van de ambassade nabij Tel Aviv.

De Amerikaanse president Donald Trump zette in december 2017 kwaad bloed bij een groot deel van de internationale gemeenschap met zijn unilaterale aankondiging dat de Verenigde Staten Jeruzalem zouden erkennen als hoofdstad van Israël. Sinds mei vorig jaar bevindt de Amerikaanse ambassade zich in die stad.



Guatemala was het eerste land dat in de voetsporen van Trump volgde. De meeste andere landen vinden dat de status van Jeruzalem geregeld moet worden in vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Israël claimt de volledige stad als zijn hoofdstad, de Palestijnen willen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van hun toekomstige staat wordt.