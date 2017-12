Ook Guatemala kondigt verhuis ambassade naar Jeruzalem aan kv

01u12

Bron: Reuters 1 AFP Jimmy Morales, president van Guatemala. Jimmy Morales, de president van Guatemala, heeft zondag meegedeeld dat ook de ambassade van zijn land in Israël naar Jeruzalem zal verhuizen. Daarmee drukt hij zijn steun uit voor de Amerikaanse president Trump, die enkele weken geleden zijn plannen bekend maakte om hetzelfde te doen.

In een kort bericht op zijn officiële Facebookpagina, deelt Morales mee dat hij zijn ambassade verhuist van Tel Aviv naar Jeruzalem. Hij doet dat na een gesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op zondag.

"We hebben gesproken over de uitstekende bilaterale betrekkingen tussen onze naties, sinds Guatemala de oprichting van de staat Israël steunde," schrijft Morales. "Ik heb daarom instructies gegeven aan de minister (van Buitenlandse Zaken, Sandra Jovel) om het proces te starten."

Begin december besliste Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. De status van Jeruzalem is erg omstreden, omdat zowel de Israeli's als de Palestijnen aanspraak maken op de stad. Israël claimt de historische stad als zijn "eeuwige en ondeelbare hoofdstad", inclusief het Arabische oostelijke deel van de stad, dat in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog werd veroverd. De Palestijnen willen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad maken van een onafhankelijke Palestijnse staat.

VN-resolutie

De internationale gemeenschap erkent de Israëlische heerschappij over de stad niet. Donderdag steunden 128 landen in de Algemene Vergadering van de VN nog een resolutie die de VS oproept om af te zien van de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.

Guatemala en buurland Honduras waren twee van de weinige landen dat zich tijdens de stemming in de Algemene Vergadering aan de zijde van de VS schaarden, naast Israël, de Marshall-eilanden, Micronesië, Nauru, Palau, en Togo de tekst af.

Beide landen kunnen rekenen op steun uit de VS. Trump had ermee gedreigd om financiële hulp aan landen die de VN-resolutie steunden, stop te zetten.