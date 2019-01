Ook Griekenland geteisterd door zwaar winterweer: sneeuwstorm eist dode en twee vermisten KVE LH

05 januari 2019

10u14

Bron: Belga, Reuters 24 Griekenland wordt deze ochtend wakker met een dik sneeuwtapijt. Delen van het noorden en centrum van het land zijn helemaal ingesloten door de sneeuwval, bericht openbare omroep ERT, met grote verkeersproblemen tot gevolg. Een sneeuwstorm heeft het leven van een 66-jarige geëist. Twee mannen zijn vermist geraakt. Dat meldde persbureau Reuters.

Het lichaam van de 66-jarige vrouw werd aangetroffen in een gekantelde auto bij gevonden werd bij een rivier in Keratea, zo’n 45 kilometer ten zuidoosten van Athene. “Haar echtgenoot en nog een andere man, die in dezelfde auto zaten, zijn sinds donderdag vermist, toen heersten al slechte weersomstandigheden in het gebied”, aldus een politiebron.

Onder meer de weg tussen de havenstad Thessaloniki en hoofdstad Athene is helemaal versperd door het sneeuwtapijt. De ruimdiensten geraken er maar moeilijk door.

Ook op de luchthaven van Thessaloniki veroorzaakt de sneeuw problemen. Honderden mensen moesten er de nacht doorbrengen omdat veel vliegtuigen niet konden opstijgen of landen. Een aantal werden afgeleid naar Skopje, in Macedonië, of naar het Roemeense Timisoara. Die passagiers zullen later met bussen naar Griekenland gebracht worden.

Tot slot is de stroom in een aantal dorpen uitgevallen. Ook voor de volgende dagen wordt er nog hevige sneeuwval voorspeld.

