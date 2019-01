Ook gewone Amerikanen ondervinden gevolgen shutdown aan den lijve: “We hebben het moeilijk” Joeri Vlemings

09 januari 2019

14u18

Bron: USA Today 0 De gedeeltelijke shutdown van de Amerikaanse overheid gaat de derde week in. President Trump wil koste wat het kost zo’n 5 miljard euro overheidsgeld voor zijn beloofde grensmuur met Mexico laten vrijmaken, maar het Democratische Congres wil daar totaal niet van weten. Heel wat ambtenaren worden deze week niet meer uitbetaald. Maar ook anderen, zoals kleine zelfstandigen, krijgen het financieel erg moeilijk door de shutdown.

USA Today trok de straat op in Washington D.C., waar natuurlijk heel wat overheidsinstellingen gevestigd zijn. Een hoop kleine zelfstandigen hangt af van de ambtenaren die er werken en de passage die de overheidsdiensten met zich meebrengen. Zoals Mike Yohannes, die al twintig jaar een kraampje uitbaat met hotdogs, snoep en andere eetwaar aan de hoek van Pennsylvania Avenue en 11th Street. Hij heeft al wat crises overleefd, maar ditmaal zit het water hem tot aan de lippen. Zijn omzet is met maar liefst 60 procent gedaald sinds de shutdown. Hij betaalt de overheid zo’n 150 euro kosten per maand voor zijn kraam en de zaken gaan heel slecht. “Nog zo’n twee of drie maanden zoals deze en ik kan een andere job zoeken.”

Een filiaal van winkelketen Nordstrom in de buurt noteert een omzetdaling van ruim 25 procent en moest al vijf-zes krachten laten gaan. Restaurant Eye Street Grill wat verderop kan het maar net redden omdat het Departement van Veteranenzaken gelukkig voorlopig nog open blijft. “Als ook zij sluiten, dan zijn we zo goed als dood.”

Buiten de Amerikaanse hoofdstad zijn vooral de nationale parken zwaar getroffen. Het vuilnis stapelt er zich op, ongekuiste toiletten moeten gesloten worden. Morgenochtend gaat het Joshua Tree National Park in Californië helemaal dicht voor onderhoud.

Op de luchthavens zijn er langere wachttijden aan de security, omdat een recordaantal personeelsleden zich ziek meldt.

Dat federale ambtenaren na 19 dagen vanaf deze week geen loon meer krijgen, ontlokte fractieleider van de Democraten in het Huis, Steny Hoyer, de uitspraak: “In een andere context zouden we spreken van een daad van gijzeling of terrorisme. Dit is verwoestend voor het moreel en voor efficiëntie”.

USA Today somt nog enkele andere gevolgen op:

- Zware auto-ongevallen zoals dat van vorige week in Florida waarbij zeven mensen - onder wie vijf kinderen op weg naar Disney World - omkwamen, zullen niet worden onderzocht door de National Transportation Safety Board, van wie de meesten op onbetaald verlof zijn.

- De gezondheidszorg en het onderwijs voor indianenstammen zijn bedreigd. Bij het ministerie dat daarvoor instaat, zijn 2.295 van de 4.057 werknemers met verlof.

- De National Zoo in Washington en het Smithsonian Institution, goed voor 30 miljoen bezoekers in 2017, zijn tijdelijk dicht.

- De ironie wil dat de rechtbanken die over het lot van migranten zonder papieren gaan - de mensen die Trump zo graag wil buitenhouden met zijn muur - hun achterstallige dossiers zien oplopen omdat meer dan 300 rechters er niet zijn. Sommige zaken riskeren jarenlang uitgesteld te worden.

- Wie zich al eens graag een een nieuw ambachtelijk bierbrouwsel waagt, zal ook moeten wachten tot de betrokken instantie die ze moet goedkeuren weer open zal gaan.