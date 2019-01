Ook gevaarlijke container met batterijen overboord bij Nederlandse Wadden Edwin van der Aa

15 januari 2019

13u33

Bron: AD.nl 0 Twee van de overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe blijken gevaarlijke stoffen te bevatten. Dat staat in een brief van de Nederlandse minister Cora Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Het gaat concreet om 280 zakken van ieder 25 kilogram dibenzoylperoxide (een stof die onder meer gebruikt wordt in de farmaceutische industrie) én om een container met 1.400 kilogram aan lithium-ion-batterijen.

Volgens de laatste telling van de reder zijn in totaal 291 containers overboord geslagen. 17 containers zijn in Nederland aangespoeld en geborgen en in de Duitse wateren is 1 container aangetroffen en verwijderd. Ongeveer 220 containers zijn aangetroffen op de bodem van de zee in en langs de vaarroute boven de Nederlandse Waddeneilanden.

Nog niet gevonden

Volgens de minister zijn de twee containers met gevaarlijke stoffen nog niet gevonden. Uit de berging moet blijken of ze bij de al gelokaliseerde containers zitten. “Wel zijn er drie zakken dibenzoylperoxide aangetroffen, waardoor duidelijk is dat de betreffende container open is geraakt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat de gezondheidsrisico’s van de stof beperkt zijn, “zolang de verpakking intact blijft”.

“Geen milieueffecten”

En wat met de lading batterijen? Volgens het RIVM zijn de gezondheidsrisico’s beperkt, ook worden geen milieueffecten verwacht. Er kan wel langzaam lithium vrijkomen wanneer de batterijen in het zeewater terecht komen. De stof zal echter door het zoute zeewater worden geneutraliseerd.

De minister weet nu zeker dat er twee containers met gevaarlijke stoffen overboord zijn geslagen, omdat de reder lijsten met de lading beschikbaar heeft gesteld aan de Duitse autoriteiten, Rijkswaterstaat en de inspectie.

