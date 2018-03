Ook Georgië wijst Russische diplomaat de deur na vergiftigingsschandaal Lijst met landen die zich tegen Rusland keren wordt langer HA

Bron: Belga 1 Georgië, een voormalige Sovjetrepubliek, heeft beslist om een Russische diplomaat het land uit te zetten. Tbilisi doet dat uit solidariteit met Groot-Brittannië. Een Russische dubbelspion en zijn dochter werden in Salisbury vergiftigd, volgens Groot-Brittannië door Russisch toedoen.

Rusland ligt de laatste weken zwaar onder druk vanuit het Westen, omdat het achter de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia zou zitten. Meerdere landen van de Europese Unie - waaronder ook België - beslisten al om Russische diplomaten het land uit te zetten. Georgië doet dat nu ook, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een Rus die op de Zwitserse ambassade in de hoofdstad Tbilisi werkt. De diplomaat krijgt een week om het land te verlaten. Tbilisi en Moskou leven sowieso al op gespannen voet, na de vijfdaagse oorlog in 2008. De relaties zijn sindsdien niet meer genormaliseerd.

De ex-spion en zijn dochter liggen intussen nog altijd in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis. Ze werden begin maart bewusteloos aangetroffen in het Britse stadje Salisbury. Volgens de Britten zijn ze vergiftigd met het zenuwgas Novitsjok, dat in Rusland zou worden gemaakt, maar Moskou blijft alle betrokkenheid ontkennen.

