Ook gebied in noordwesten van Spanje gaat opnieuw in lockdown ADN

05 juli 2020

15u50

Bron: Belga 202 Zo'n 70.000 inwoners van een noordwestelijke kuststreek in Spanje worden vanaf zondag opnieuw onder een lockdownregime geplaatst vanwege een stijgend aantal besmettingen met het coronavirus. Dat hebben de lokale gezondheidsautoriteiten aangekondigd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanaf middernacht mogen de inwoners van veertien gemeenten in de streek van A Marina in Galicië het gebied niet meer verlaten. Ze mogen wel nog hun woning verlaten, maar bijeenkomsten met meer dan tien mensen worden verboden. De maatregel geldt voorlopig voor vijf dagen. Nadien wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.

In Spanje zijn de strenge algemene lockdownmaatregelen twee weken geleden opgeheven, maar het land telt nog tientallen kleinere broeihaarden. Nu zijn ook opnieuw twee gebieden in quarantaine gezet omdat de besmettingscurve te snel omhoog ging. Zo werden zaterdag 200.000 mensen in het district El Segria in de Catalaanse provincie Lerida in lockdown geplaatst.



Zondag was het dus de beurt aan Galicië. "We hebben momenteel 106 positieve gevallen, wat neerkomt op een stijging met 21 gevallen sinds gisteren", legde gezondheidsfunctionaris Jesus Vazquez uit op een persconferentie in een ziekenhuis in de stad Lugo. "Het is noodzakelijk ons te isoleren om een exponentiële stijging te vermijden.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.