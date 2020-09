Ook Frankrijk verstrengt coronamaatregelen aanzienlijk, Duitsland overlegt vandaag KVDS

29 september 2020

11u26 0 Net als Nederland heeft ook Frankrijk haar coronamaatregelen aangescherpt om de stijging van de coronacijfers een halt toe te roepen. In elf grote steden waaronder Parijs en Lille moeten cafés sinds gisteravond om 22 uur dicht en is er een verbod op grote evenementen. In Duitsland is er vandaag overleg nadat de regering van Angela Merkel de huidige toestand als “zeer zorgwekkend” omschreef.



Frankrijk meldde vorige week elke dag meer dan 10.000 nieuwe bevestigde gevallen, met een piek van bijna 16.000 op vrijdag. Maandag daalde het cijfer naar 4.070, maar vermoed wordt dat daar het weekendeffect speelt. In totaal raakten nu al 542.639 mensen besmet.

Met meer dan 200 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners de laatste veertien dagen, is Frankrijk rood gekleurd op de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en –bestrijding (ECDC). Vooral in Parijs staat het gezondheidssysteem zwaar onder druk.





Volgens de recentste cijfers kwamen er in heel Frankrijk in 24 uur tijd 162 mensen in het ziekenhuis terecht, 46 op de dienst intensieve zorgen. Er bezweken 81 patiënten aan de gevlogen van Covid-19, wat het totale aantal overlijdens nu op 31.808 brengt.



De Franse overheid onderzoekt momenteel 1.246 coronaclusters en 60 van de meer dan 100 Franse departementen bevinden zich intussen in een ‘verhoogde staat van kwetsbaarheid’. Afgelopen week kondigde de regering strengere maatregelen aan in elf grote steden waar het virus sterk circuleert en intussen zijn die ook allemaal ingegaan. Het gaat om Parijs, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Bordeaux, Lyon en Nice.

Sinds maandag moeten bars er om 22 uur dicht en feestzalen mogen zelfs helemaal niet meer openen. Dit weekend was het aantal aanwezigen op grote bijeenkomsten al teruggebracht tot 1.000 en werd er een verbod van kracht op grote evenementen, zoals lokale festivals en studentenfeesten. Sporthallen en fitnesscentra moesten dicht en het is niet meer toegestaan om met meer dan 10 mensen te verzamelen op publieke plaatsen.

In Duitsland is de situatie nog niet zo nijpend als in Frankrijk, maar de regering heeft niet de intentie om het zo ver te laten komen. De woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel noemde de evolutie van de epidemie in Duitsland “zeer zorgwekkend”. Steffen Seibert riep iedereen op om de regels rond mondmaskers, quarantaine en basishygiëne goed te blijven volgen en de corona-app te gebruiken “zodat we ons land in de herfst en de winter wat maatregelen kunnen besparen”.

In Duitsland werden de afgelopen 24 uur 2.089 nieuwe besmettingen gerapporteerd, zo blijkt uit cijfers van het Robert Koch Instituut (RKI). Het totale aantal besmettingen komt er zo op 287.421. De afgelopen zeven dagen was er een incidentie van 14 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners, wat een heel pak lager is dan in Frankrijk en ook in ons land (waar de incidentie 178 besmettingen per 100.000 inwoners bedraagt, maar dan wel over een periode van 14 dagen). In totaal 11 mensen overleden er de afgelopen 24 uur aan de gevolgen van Covid-19, wat het aantal overlijdens op 9.471 brengt.

Vandaag overlegt Merkel met de deelstaten over een verstrenging van de regels. Want als de huidige trend zich doorzet, vreest ze voor 19.200 nieuwe besmettingen per dag tegen Kerstmis. Ze twijfelt er onder meer aan of de situatie in steden als Berlijn onder controle is. Voor de zwaarst getroffen regio’s zou ze volgens bronnen van RTL “ingrijpende maatregelen” willen nemen.

Wat volgens het Duitse persbureau DPA op tafel ligt, is onder meer het terugbrengen van het aantal aanwezigen bij bijeenkomsten binnen naar 25 en buiten naar 50, alsook een aan banden leggen van de verkoop van alcohol. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe regels voor heel Duitsland zullen gelden of alleen voor de gebieden waar er verhoudingsgewijs veel besmettingen zijn.

