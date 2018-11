Ook Frankrijk alert voor stroomtekorten in januari en februari SVM

15 november 2018

15u08

Bron: Belga 0 Frankrijk zal normaal de winter doorkomen zonder stroomtekorten. Dat zegt de Franse hoogspanningsbeheerder RTE. In januari en februari is evenwel extra waakzaamheid geboden. Dat blijkt uit een rapport over de winter 2018-2019.

In principe gaat in Frankrijk nergens het licht uit, aldus RTE. De periode van half januari tot eind februari is echter een ‘periode van waakzaamheid’ voor de stroombeheerder. Dan liggen vijf kerncentrales uit. Vorig jaar waren dat er maar drie.

Indien nodig kunnen bijkomende maatregelen worden genomen, aldus RTE. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij extreme koude of als centrales uitvallen. Dan kan minder spanning op het net worden gezet, kunnen burgers worden opgeroepen minder stroom te gebruiken of kunnen grote industriële verbruikers tegen betaling van het net worden gekoppeld. Als laatste redmiddel kunnen landelijk stroomonderbekingen worden ingelast.

Doel 1 onbeschikbaar

Ook in België staan de maanden januari en februari rood aangestipt. De stroombevoorrading is verzekerd tot eind december, aldus energieminister Marie Christine Marghem (MR). Of dat ook het geval zal zijn in januari en februari is minder duidelijk, zeker nu Doel 1 nog tot eind januari onbeschikbaar zal zijn.

Het wordt vooral uitkijken naar nucleaire reactor Doel 2. Die zou normaal in december weer aan het net worden gekoppeld, maar de komende weken zullen bijkomende controles worden uitgevoerd. Eind november zou daar meer duidelijkheid moeten over zijn.