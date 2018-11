Ook Finland stopt met wapenleveringen aan Saudi-Arabië LH

23 november 2018

15u08

Bron: Belga 0 Na Duitsland en Denemarken is Finland vrijdag het derde EU-land dat geen wapens meer zal leveren aan Saoedi-Arabië. In haar mededeling verwees de Finse regering expliciet naar de “alarmerende humanitaire situatie in Jemen”.

Een woordvoerder van het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken zei donderdagavond dat de Finse regering geen voorwaarden meer ziet waaronder ze nieuwe export van wapenmateriaal naar Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten kan goedkeuren.

Een militaire coalitie, geleid door Saudi-Arabië en waaraan ook de Emiraten deelnemen, is een strijdende partij in de oorlog in Jemen. Finland hoopt zo bij te dragen aan een oplossing voor het conflict, aldus de woordvoerder. Al goedgekeurde bestellingen worden niet getroffen door deze beslissing.

De Verenigde Arabische Emiraten zijn een van de belangrijkste bestemmingen voor Fins militair materiaal. Het voorbije jaar keurde het Finse ministerie van Defensie, volgens radiozender Yle, elf contracten goed, met een waarde van 36,4 miljoen euro.

Ondertussen blijven Frankrijk, Spanje, Wallonië en het Verenigd Koninkrijk wapens leveren aan Saudi-Arabië. Ook ons land denkt er voorlopig niet aan om te stoppen met wapens te leveren aan de Golfstaat. Het Waalse gewest, dat voor 100 procent eigenaar is van wapenfabrikant FN Herstal, wil niet van een embargo weten, tenzij het in Europese context kan. Maar dat lijkt weinig waarschijnlijk.