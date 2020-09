Ook ex-model beschuldigt Trump nu van aanranding: “Hij stak zijn tong in mijn mond en bepotelde me. Het voelde als tentakels” KVDS

17 september 2020

12u47 0 De Amerikaanse president Donald Trump (74) wordt opnieuw beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag. Deze keer is het voormalig model en actrice Amy Dorris (48) die een boekje opendoet. Volgens haar stak Trump zijn tong in haar mond en bepotelde hij haar tijdens de US Open in 1997. “Het voelde als tentakels”, zegt ze in een interview met de Britse kwaliteitskrant The Guardian.

Dorris was 24 en vertelt hoe Trump – toen 51 en nog getrouwd met zijn tweede echtgenote Marla Maples – haar opwachtte aan het toilet in zijn VIP-box. Het was vrijdag 5 september 1997 en het tennistornooi stond voor zijn finaleweekend. “Hij stak zijn tong gewoon in mijn mond”, klinkt het. “Ik duwde hem weg. Daarop werd zijn grip steviger en bepotelde hij me met zijn handen. Ze waren overal: op mijn achterste, mijn borsten, mijn rug, overal.”

Greep

Dorris vertelt hoe ze zich niet uit de greep van Trump kon losrukken. “Ik duwde zijn tong naar buiten met mijn tanden. Ik denk dat ik zijn tong zelfs verwond heb”, getuigt ze. Na het incident voelde ze zich “ziek” en “geschonden”.





Trump ontkent via zijn advocaten dat hij zich ongepast gedragen zou hebben tegenover Dorris. Het model – dat nu in Florida woont – verschafte The Guardian evenwel bewijsmateriaal dat haar verhaal moet ondersteunen. Onder meer haar ticket van de US Open van toen en zes foto’s die tonen dat ze verscheidene dagen met Trump doorbracht in New York. Ze was daar met haar toenmalige vriend Jason Binn, de man achter enkele luxueuze mode- en lifestylemagazines en naar eigen zeggen “de beste vriend” van Trump. Verschillende mensen die ze alles toevertrouwde na het vermeende incident, hebben haar versie van de feiten ook bevestigd.

'I feel sick, violated': former model alleges sexual assault by Donald Trump – video https://t.co/HfuxHEpNGF The Guardian(@ guardian) link

Dorris vertelt ook dat ze zo lang wachtte om met haar verhaal naar buiten te komen, omdat ze vreesde dat het een negatief effect zou hebben op haar gezin. Nu haar dochters tieners zijn, wil ze hen het goede voorbeeld geven en tonen dat je zoiets niet moet pikken. Ze heeft intussen wel haar profielen op sociale media verwijderd.

Het is niet de eerste keer dat Donald Trump beschuldigd wordt van indiscreties met vrouwen. Vorig jaar zei ook de Amerikaanse schrijfster E. Jean Carroll (75) dat Trump haar in de jaren negentig aanrandde. Sinds de jaren zeventig beschuldigden al zeker 24 vrouwen Trump ervan dat hij zich schuldig maakte aan seksueel wangedrag. Trump ontkent alles.

