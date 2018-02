Ook ex-baas hulporganisatie Save The Children schuldig aan seksuele intimidatie Gyurka Jansen en TTR

21 februari 2018

12u52

Bron: AD.nl 0 Justin Forsyth, die nu als adjunct-directeur bij Unicef werkt, heeft zich in een vorige functie bij hulporganisatie Save the Children misdragen tegenover vrouwen. Hij zou vrouwelijke collega's hebben lastiggevallen met een "stortvloed" aan berichtjes, zo melden Britse media. Forsyth verliet Save the Children in 2016. Hij ontkent dat dat een gedwongen vertrek was.

De seksuele intimidatie zou zich hebben voorgedaan tussen 2011 en 2015. Er waren in totaal drie verschillende aanklachten tegen hem. Die zijn destijds intern afgehandeld. Tegenover de BBC verklaarde Forsyth destijds zijn "volledige verontschuldigingen" te hebben aangeboden tegenover de drie werknemers.

Het nieuws over de beschuldigingen tegenover Forsyth en een sfeer van intimidatie op het hoofdkantoor van Save the Children komt naar buiten terwijl verschillende hulpverleningsinstanties onder vuur liggen. Personeel van Oxfam zou seksfeesten hebben gehouden op het door een aardbeving getroffen eiland Haïti en Oxfam-baas Roland Van Hauwermeiren zou er het bed hebben gedeeld met een minderjarige prostituee.

Verschillende incidenten

Forsyth dacht de incidenten al "vele jaren geleden" achter zich te hebben gelaten. Zijn nieuwe werkgever, Unicef, wist evenwel niets van de beschuldigingen uit het verleden. Ze laten in een voorlopig reactie weten tevreden te zijn dat Forsyth nu open is over de gebeurtenissen van destijds. Het kinderfonds van de Verenigde Naties gaat nu in gesprek met zowel Forsyth, als zijn voormalig werkgever Save the Children.

Forsyth zou in de berichten aan de vrouwen opmerkingen gemaakt hebben over hoe ze er uit zagen en over wat ze aan hadden, zo schrijft The Telegraph. Als ze niet reageerden, stuurde hij daarna e-mails. Als ze daar ook niet op ingingen, zou hij ze hebben uitgenodigd voor "een persoonlijk gesprek".

Ook een andere oud-Save the Childrenchef, Brendan Cox, zou zich schuldig gemaakt hebben aan seksueel wangedrag. Hij verliet de hulporganisatie.