Ook Europees Hof voor Mensenrechten wijst klacht van Breivik over "onmenselijke" detentie af ADN

21 juni 2018

10u35

Bron: Belga 5 De klacht van de Noorse massamoordenaar Anders Behring Breivik tegen zijn detentieomstandigheden is "onontvankelijk" verklaard door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Breivik vindt de omstandigheden van zijn gevangenhouding "onmenselijk". Het Hof oordeelde echter dat het niet gaat om een schending van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Breivik had in juli 2011 bij twee aanvallen in Oslo en op Utøya 77 mensen gedood. Hij werd tot 21 jaar gevangenisstraf met aansluitende terbeschikkingstelling veroordeeld. Vorig jaar had Breivik ook al bot gevangen bij het Noorse hooggerechtshof.