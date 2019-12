Ook Europa werkt aan plan: EU moet eerste klimaatneutrale continent worden TT

10 december 2019

06u49

Bron: Belga, de Volkskrant 0 De Europese Unie gaat honderden miljarden investeren om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Er moeten onder meer 2 miljard bomen worden geplant en 1 miljoen laadpalen voor elektrische auto's worden neergezet. Dat meldt de Volkskrant.

Vrijwel de gehele wetgeving gaat daarvoor op de schop. Het pakket maatregelen dat Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Commissaris Frans Timmermans (Green Deal) daartoe morgen zullen presenteren, grijpt diep in bij de industrie, de transport- en energiesector en de landbouw. Het gaat om de renovatie van miljoenen huizen, nog strengere uitstootnormen voor auto's en vrachtwagens, meer plaatsen met rekeningrijden en de aanplant van 2 miljard bomen.

Om de klimaatneutraliteit in 2050 te halen, moet de huidige CO2-doelstelling van 40 procent minder uitstoot in 2030 worden aangescherpt. Timmermans stelt een vermindering van de uitstoot met 50 tot 55 procent voor, het precieze percentage volgt in oktober na een studie van de Commissie over het effect op de economieën.

Donderdag buigen de Europese regeringsleiders zich over de Green Deal van de Commissie.