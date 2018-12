Ook EU keurt aangekondigde Turkse militaire offensief in Noord-Syrië af bvb

15 december 2018

19u12

Bron: Belga 0 Europees hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini heeft Turkije opgeroepen om geen "unilaterale acties" te lanceren in Syrië. Dat zei ze enkele dagen nadat Turks president Recep Tayyip Erdogan had aangekondigd dat er een nieuw offensief zou komen tegen een door de Verenigde Staten gesteunde Koerdische militie in het noorden van Syrië. Het Amerikaanse ministerie van Defensie noemde zo'n offensief eerder al "onaanvaardbaar".

"We zijn bezorgd over de verklaringen over een eventuele Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië", aldus Mogherini in een geschreven verklaring. Ze verwacht "dat de Turkse autoriteiten zich onthouden van elke unilaterale actie die de inspanningen van de coalitie tegen terreurorganisatie IS kan ondermijnen of de instabiliteit in Syrië kan verergeren".

Tijdens een telefoongesprek spraken Erdogan en de Amerikaanse president Donald Trump gisteravond af dat ze een "efficiëntere samenwerking inzake Syrië" willen nastreven. De Koerden zijn een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in Syrië.