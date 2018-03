Ook eerste toegesnelde agent bij Skripal is kritiek mvdb

08 maart 2018

09u17

Een politieman die zondag als eerste de Russische oud-spion Sergei Skripal (66) en zijn dochter Joelia (33) benaderde, verkeert in kritieke toestand. Dat schrijven Britse media.

De agent wiens identiteit niet is bekendgemaakt, ging op de familieleden af toen ze bewusteloos op het bankje in het Engelse stadje Salisbury lagen. Vader en dochter liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie heeft de plek waar het duo is aangetroffen nog niet vrijgegeven. Ook een door hen bezochte pub en restaurant zijn afgegrendeld.

De Britse politie vermoedt dat Skripal en zijn dochter slachtoffer zijn geworden van een poging tot moord met zenuwgas. "We denken dat de twee mensen die aanvankelijk onwel werden het doelwit waren", bevestigde politiefunctionaris Mark Rowley. Hij trad niet in detail over welk zenuwgas is gebruikt en hoe het middel is toegediend.

Honderden rechercheurs

Het onderzoek in Salisbury neemt mogelijk nog enkele dagen in beslag. Volgens Rowley werken "honderden rechercheurs, forensisch specialisten, analisten en medewerkers van inlichtingendiensten" de klok rond aan de zaak.

Een bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten zei dat de Britten onderzoeken of Russen wraak hebben genomen op de oud-spion. Skripal was vroeger een kolonel bij de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Hij zou tientallen Russische spionnen hebben verraden aan Londen.

De Russische autoriteiten arresteerden Skripal in 2004. Hij kreeg na een geheim proces 13 jaar cel. De vermeende dubbelspion belandde in 2010 in het Verenigd Koninkrijk na een uitwisseling van spionnen tussen Rusland en de VS.