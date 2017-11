Ook één jaar na zijn verkiezing blijft Donald Trump ongezien impopulair TT

Bron: Reuters, The Washington Post, Fivethirtyeight.com 1 REUTERS Trump bevindt zich vandaag in China, waar hij op bezoek is in de Verboden Stad, hier met de Chinese president Xi Jinping. Exact een jaar na zijn verkiezingsoverwinning op Hillary Clinton blijven de populariteitscijfers van Donald Trump historisch laag. Bijna 60 procent van de Amerikanen keurt het beleid van de president af, tegenover 37 procent die wel tevreden is.

Trump is op die manier de eerste president in 70 jaar die op dit moment van het presidentschap een negatieve 'approval rating' toebedeeld krijgt van de Amerikanen. Die rating wordt berekend door het aantal mensen die het beleid goed te keuren af te trekken van het aantal mensen die het afkeuren.

Met een gemiddelde score van -20 doet Trump het bovendien nog veel slechter dan de tweede minst populaire president na een jaar, Bill Clinton, die een jaar na zijn verkiezing +3,5 haalde. Trumps voorganger Obama kreeg na een jaar een netto score van +9,5 toebedeeld, George W. Bush haalde een recordscore van +75 toen de hele VS zich achter hun president schaarde na de aanslagen van 11 september 2001.

Nog niet veel gerealiseerd

Veel Amerikanen vinden dat Trump tijdens het eerste jaar sinds zijn verkiezing, en bijna tien maanden nadat hij werd ingezworen, nog niet veel heeft kunnen realiseren. Onder andere de hervorming van de gezondheidszorg is mislukt, het inreisverbod wordt nog altijd juridisch aangevochten, en ook met de belastinghervorming loopt het niet zo vlot als verwacht. Ook wordt het presidentschap nog altijd overschaduwd door het onderzoek naar eventuele Russische inmenging in de kiescampagne vorig jaar.

Trump pakt wel graag uit met de positieve economische cijfers in de VS, maar uit een poll van The Washington Post en ABC News blijkt dat de meeste Amerikanen het goede economische klimaat niet aan de president toeschrijven.

Achterban wel tevreden

Toch is het de vraag of Trump zich veel van de negatieve cijfers zal aantrekken. Onderzoek wijst ook uit dat Trump-kiezers namelijk wel nog in grote getale achter hem staan. Een peiling van begin september door The Wall Street Journal en NBC gaf aan dat maar liefst 98 procent van wie vorig jaar op Trump stemde, nu nog altijd tevreden is over hem.

Trump moest wel net vandaag een eerste electorale klap incasseren. Bij gouverneurs- en lokale verkiezingen in Virginia en New Jersey werden de Republikeinen kansloos verslagen door de Democraten, na een campagne die volop neergezet werd als een referendum voor of tegen de president. Trump deed er op Twitter dan ook meteen alles aan zich te distantiëren van de verliezende kandidaat.

