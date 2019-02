Ook Duitsland verdeeld over terughalen Syriëstrijders lva

20 februari 2019

03u18

Bron: Der Spiegel 0 Ook in Duitsland wordt verdeeld gereageerd op Trumps oproep om IS-strijders uit Syrië terug te halen en thuis te berechten. Het Duitse parket maakt zich grote zorgen dat de bewijslast tegen de strijders te mager is waardoor ze snel terug op vrije voeten riskeren te komen.

Op het lidmaatschap van een terroristische organisatie zoals IS staan in Duitsland doorgaans maximaal enkele jaren gevangenisstraf. In sommige gevallen wordt er zelfs enkel een voorwaardelijke straf uitgesproken. De reden is dat het soms zeer moeilijk is bewijs te vinden voor misdaden in buitenlands oorlogsgebied.

Een goed voorbeeld komt van de teruggekeerde Duitse IS-strijder Harry S. uit Bremen die er met drie jaren gevangenisstraf heel goed vanaf kwam. Hij stond terecht voor moord en lidmaatschap van een terroristische organisatie, maar werd enkel voor dat laatste veroordeeld omdat er geen bewijzen waren. Pas na het proces dook een video op waarin hij gevangenen op het marktplein van het Syrische Palmyra in een rij opstelde voor een openbare executie. Hij trok op de video ook een vuurwapen. In de rechtbank had hij beweerd dat hij enkel vanop een afstand had toegekeken en geenszins een actieve rol had gespeeld bij de moord op zes gevangenen. Het federaal gerechtshof liet om louter formele redenen niet toe dat de zaak werd heropend.

Bewijs

Experten zijn het eens dat Europese onderzoekers veel meer zouden moeten worden betrokken bij de anti-IS-coalitie in Syrië zodat ze ter plekke bewijzen voor de misdaden van de terugkerende IS-strijders zouden kunnen verzamelen. De VS doet dat intussen al. De NAVO besliste ook dat ze hun informatie gemakkelijker ter beschikking zouden stellen aan Europese openbare aanklagers. Maar in de praktijk is men in deze zaken vooral aangewezen op voormalige Jihadisten en dubieuze experten die optreden als getuigen.

Meer dan 1050 islamisten trokken de voorbije jaren vanuit Duitsland naar Syrië en Irak om zich aan te sluiten bij terroristische groeperingen. Ongeveer een vijfde daarvan waren vrouwen. Een 200-tal zouden in de strijd gestorven zijn. Een derde van de Jihadisten zijn intussen teruggekeerd: een 350-tal.