Ook Duitsland heeft zijn spijbelende klimaatbetogers: 30.000 scholieren eisen meer actie

18 januari 2019

18u54

Bron: ANP 0 Duizenden scholieren en studenten zijn in meer dan vijftig Duitse steden de straat opgegaan om meer klimaatbescherming te eisen. Op de spandoeken die ze vrijdag meebrachten stond onder meer: “Waarom leren zonder toekomst?”, “Opa, wat is een sneeuwpop?” en “Het klimaat is uitzichtlozer dan ons wiskunde-examen”.

De organisatie schatte de opkomst op meer dan 30.000 betogers. In Freiburg was het enthousiasme het grootst, met volgens de politie zo'n 3500 jonge actievoerders die een dagje spijbelden om hun zorgen kenbaar te maken.

“We willen niet alleen toekijken hoe er hier in de landdag of elders wordt gedebatteerd en over onze hoofden heen besluiten worden genomen”, verwoordde een 17-jarige scholier in Kiel de gevoelens. “We willen onze toekomst mede gestalte geven en veiligstellen, opdat er ook over zestig jaar nog een leefbare wereld is voor ons.”

Ook in veel andere landen is 'FridaysForFuture' een succes, sinds de 16-jarige Zweedse Greta Thunberg bij de VN-klimaatconferentie in de Poolse stad Katowice tot stakingen opriep. Zij protesteert al 22 weken op vrijdag. Gisteren kwamen in ons land 12.500 scholieren op straat.