Ook Duitsland heeft klimaatplan klaar HLA

20 december 2019

13u11

Bron: Belga 0 De Duitse Bundesrat heeft vandaag het Duitse klimaatplan goedgekeurd. Gisteren keurde de Bundestag het akkoord dat bereikt werd na lange onderhandelingen in de bemiddelingscommissie van beide parlementen al goed. Met de goedkeuring treden vanaf 1 januari al een reeks maatregelen in voege. Het zogenaamde 'Klimapaket' houdt onder meer in dat er vanaf januari een btw-verlaging komt voor treintickets op langere afstanden.

Vanaf 1 januari 2021 zullen een pak bedrijven een hogere prijs betalen voor CO2-uitstoot. De opbrengst van die CO2-heffing wordt aan de burgers teruggegeven via een verlaging van de EEG-Umlage, een speciale heffing op de energierekening. Of dat een besparing betekent voor de gemiddelde Duitser is nog maar de vraag, want verwacht wordt dat de brandstofprijzen ferm de hoogte zullen inschieten. Wie elektrisch rijdt, mag dan weer subsidies verwachten.

Vooral de Groenen zetten druk op de CDU van Angela Merkel om met een ambitieus klimaatplan naar voren te treden. Ook honderdduizenden Duitsers manifesteerden de afgelopen maanden voor een ambitieus plan.