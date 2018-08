Ook Duitse Ryanair-piloten staken mee vrijdag ADN

08 augustus 2018

11u38

Bron: Belga 1 Ook piloten van Ryanair in Duitsland zullen vrijdag staken. Dat heeft de vakbond Vereinigung Cockpit bekendgemaakt. Ze sluiten zich aan bij de geplande acties op die dag in België, Zweden en Ierland.

Hoe groot de hinder voor de reiziger zal zijn, is nog niet duidelijk. Volgens de vakbond kunnen alle vluchten van of naar Duitsland getroffen worden. Tot nu toe had Ryanair 146 van de 2.400 geplande vluchten op vrijdag geschrapt.

De in Nederland actieve piloten van Ryanair houden hun kruit vooralsnog droog. Pilotenvakbond VNV liet desgevraagd weten nog geen besluit te hebben genomen over acties. Of en wanneer de Nederlandse piloten het werk neerleggen laten ze zeker twaalf uur, en zo mogelijk zelfs 24 uur, van tevoren weten.



Door de staking van de piloten in ons land zal Ryanair vrijdag 82 vluchten schrappen op de luchthaven van Charleroi. Hierdoor zijn zowat 13.940 passagiers getroffen, wat overeenkomt met 70 procent van de normale trafiek van de Ierse budgetvlieger in Charleroi. Hoeveel vluchten op Brussels Airport exact geschrapt worden, wordt vandaag pas duidelijk. Omwille van de staking kondigde Ryanair eerder aan dat het vrijdag 104 vluchten schrapt van en naar België.