Ook Duitse regering beschuldigt Rusland van cyberaanvallen

05 oktober 2018

16u57

Bron: DPA/BELGA 0 Net zoals Groot-Brittannië en Nederland beschuldigt nu ook de Duitse regering Rusland officieel als dader van de massale cyberaanvallen van de voorbije jaren. "Ook de bondsregering gaat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vanuit dat achter de campagne APT28 de Russische militaire dienst GRU schuilgaat", zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert in Berlijn. APT28 wordt achter de cyberaanvallen op de bondsdag en het federaal datanetwerk vermoed.

"We gaan bij deze beoordeling uit van onze over het algemeen zeer goede kennis van bronnen en feiten" zei Seibert. De regering heeft het "volste vertrouwen" in de beoordeling van de Britse en Nederlandse autoriteiten. "We veroordelen dergelijke aanvallen op internationale organisaties en instellingen van onze bondgenoten in alle talen. En we roepen Rusland op zijn verantwoording te nemen en dergelijke activiteiten stop te zetten", voegde hij eraan toe.

Donderdag hadden de VS zeven agenten van de Russische militaire geheime dienst onder andere wegens cyberaanvallen op het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) aangeklaagd. Nederlandse autoriteiten hadden naar eigen zeggen GRU-agenten betrapt bij een poging om het computernetwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) te hacken. De Britse cyberdefensie verklaarde dat de GRU achter de hackergroep APT28 zit.

De onthullingen uit Londen, Den Haag en Washington waren de tot dusver zwaarste beschuldigingen in verband met de vermoedelijk Russische hackeraanvallen. De beschuldigingen van onze noorderburen waren bijzonder uitvoerig en goed gedocumenteerd.