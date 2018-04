Ook dit is Parijs (of voor even Calais aan de Seine) FT

27 april 2018

20u36

Bron: Le Parisien 0 Neen, er vindt geen muziekfestival plaats aan de oevers van de Seine. De kleurrijke tentjes die er staan opgesteld, de vele overvolle vuilnisbakken en de mobiele waterkraantjes zijn er voor de migranten die er zich de afgelopen dagen en weken gevestigd hebben.

Franse media schatten dat ze met bijna 3.000 zijn en spreken van een nooit eerder geziene migratiecrisis. De Parijse burgemeester Anne Hidalgo liet al sinds 2015 30 van zulke kampen evacueren in het noordoosten van haar stad, maar dat brengt niet veel zoden aan de dijk. Elke dag komen er bovendien 80 vluchtelingen bij, voornamelijk Eritreeërs en Soedanezen. De meesten zijn aan het einde van hun eindeloze trektocht en hopen op een verblijfsvergunning in Europa. Aan de voet van het kolossale winkelcentrum Le Millénaire werden intussen ook veiligheidshekken opgesteld zodat vluchtelingen of kinderen er niet in het water belanden. De schrik zit erin. "Het is hier zo vies, ik ben bang om ziektes op te lopen. En er is al een man in het water gevallen... Net als ik, kon hij niet zwemmen", zegt een van hen.