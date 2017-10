Ook derde grootste bank van Spanje verhuist maatschappelijke zetel weg uit Catalonië TT

19u50

Bron: Belga 0 AP Daags na Banco Sabadell heeft nu ook Caixabank beslist om de maatschappelijke zetel te verhuizen, weg uit Catalonië. Caixabank is de grootste bank uit de regio en de op twee na grootste van Spanje.

Caixabank koos voor Valencia, ten zuiden van Catalonië, voor de nieuwe maatschappelijke zetel. De maatregel is ingegeven door de "huidige politieke en sociale situatie in de regio", klinkt het in een persbericht. De verhuis van de sociale zetel moet "de bescherming van klanten, aandeelhouders en werknemers" verzekeren en de "juridische en reglementaire veiligheid vrijwaren".



Banco Sabadell, de op vier na grootste bank van Spanje, koos gisteren al voor Alicante, in het zuidoosten van Spanje en eveneens gelegen in de regio Valencia. Gisteren zei Caixabank nog dat er nog geen beslissing genomen was nadat de krant El Mundo berichtte dat de bank naar de Balearen zou verkassen.



De uitslag van het referendum woog de voorbije week ook op de beurskoers van de banken, met verschillende zware verliezen. Ook vrijdag ging de koers van Sabadell (-1,9%) en Caixabank (-0,6%) lager.



Niet alleen de banken verhuizen hun zetel omwille van het referendum waarbij een overgrote meederheid van diegenen die opdaagden voor een onafhankelijk Catalonië koos. Zo verplaatst gasbedrijf Gas Natural de maatschappelijke zetel van Barcelona naar Madrid.



De krant Expansion schreef al dat Gas Natural, maar ook verzekeraar Calalano Occidente en Abertis Infraestructuras, een conglomeraat dat onder meer snelwegen beheert en telecominfrastructuur heeft, een verhuis overwegen.

Lees ook: Touroperators zien terugval in boekingen voor Barcelona na referendum