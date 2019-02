Ook Democratisch senator Cory Booker stapt in race om Amerikaans presidentschap KVDS

Bron: Belga, The Washington Post, Huff Post 0 Senator Cory Booker (49) van de staat New Jersey stapt in de race voor het Amerikaans presidentschap van 2020 en sluit zich zo aan bij de groeiende club van vooraanstaande Democraten die Donald Trump uit het zadel wil lichten.

Booker, de voormalige burgemeester van Newark en eerste Afro-Amerikaanse senator van New Jersey, kondigde zijn kandidatuur vandaag aan in een videoboodschap voor zijn aanhangers.

I’m running for president. Join me on this journey. https://t.co/fEDqOVIfwh pic.twitter.com/h1FTPUYRzo Cory Booker(@ CoryBooker) link

De politicus focust zijn thema's in zijn campagnevideo op economische ongelijkheid en raciaal onrecht. "Ik geloof dat we een land kunnen bouwen waar niemand wordt vergeten, niemand achtergelaten, waar ouders eten op tafel kunnen zetten, waar er goedbetaalde banen zijn, met goede voorzieningen in elke buurt en waar het strafrechtsysteem ons veiligheid biedt".





Booker wordt omschreven als een bedrijfsvriendelijke liberaal. Hij schoof de jongste 5 jaar op naar links binnen zijn partij en zou in de race van 2016 op de radar van senator Bernie Sanders gestaan hebben toen die aan het uitkijken was naar een potentiële running-mate.

De senator liet zich ook opmerken als een harde ondervrager in een aantal hoorzittingen in de Senaat, onder meer die rond Brett Kavanaugh van vorig jaar, toen die bij zijn nominatie voor het Hooggerechtshof beschuldigd werd van seksuele aanranding.

Rijzende ster

Booker werd lange tijd beschouwd als rijzende ster in de Democratische partij, maar zal te maken krijgen met zware concurrentie van een diverse groep andere prominente leden. Eerder al lieten senator Elizabeth Warren van Massachusetts, senator Kamala Harris van Californië, senator Kirsten Gillibrand van New York, Congresafgevaardigde Tulsi Gabbard uit Hawaï en Julian Castro - minister van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling onder president Barack Obama - weten dat ze de Democratische nominatie in de wacht willen slepen voor de komende presidentsverkiezingen van 2020.