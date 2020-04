Ook de jaarlijkse stierenrennen in Pamplona afgelast door corona

21 april 2020

Het beroemde jaarlijkse stierenrennen in de Spaanse stad Pamplona in juli is afgelast vanwege de coronacrisis. Dat meldt de lokale overheid dinsdag.