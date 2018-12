Ook de Dominicaanse Republiek tekent het VN-migratiepact niet IB

05 december 2018

02u15

Bron: Belga 0 Ook de Dominicaanse Republiek tekent het VN-migratiepact niet. Dat zegt Flavio Darío Espinal, juridisch adviseur van de Dominicaanse regering. Hij vreest dat het pact zal hinderen om de grens met Haïti te controleren, het armste land van het continent.

"De goedkeuring zou voor de Dominicaanse staat verbintenissen genereren die de capaciteit zouden kunnen ondergraven om de migratienormen te laten naleven en om een efficiënt migratiebeleid toe te passen", zegt de expert. Honderden Haïtianen proberen iedere dag de grens over te steken met de Dominicaanse Republiek.

Volgens de nationale studie van 2017 naar immigranten, die in april gepubliceerd werd, maken Haïtianen 87,2 procent uit van de bevolking van buitenlandse afkomst in de Dominicaanse Republiek. Het gaat om bijna 500.000 personen. Vele Haïtianen vluchten overigens ook naar elders in Latijns-Amerika,

waar ze niet zelden geconfronteerd worden met een bevolking die vijandig staat tegenover migranten.

Niet-bindend verdrag

Het VN-pact, het eerste in zijn soort, is niet bindend. Wel omvat het een reeks principes, gaande van mensenrechten, kinderrechten, maar ook een erkenning van de nationale soevereiniteit. Het doet daarnaast een twintigtal voorstellen om landen te helpen om migratie in goede banen te begeleiden, door informatie te verstrekken, integratie te bevorderen en expertise uit te wisselen. Op 10 en 11 december wordt het ter goedkeuring voorgelegd in Marrakesh.

Het VN-pact werd in juli goedgekeurd in New York door alle leden, met uitzondering van de Verenigde Staten van Trump. Sindsdien kondigden al verschillende landen aan dat ze er toch niet mee akkoord gaan. Dat werpt een diepe schaduw over de komende top.