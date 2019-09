Ook dat is orkaan Dorian: blokken coke spoelen aan op stranden in Florida ADN

05 september 2019

12u21

Bron: Florida Today 2 Een opmerkelijk crimineel toemaatje van orkaan Dorian: op twee stranden in de Amerikaanse staat Florida zijn al meer dan een dozijn pakken met cocaïne aangespoeld.

Toen een politieagent op patrouille bij Paradise Beach dinsdag werd aangesproken door een strandganger dat er iets “verdachts” was aangespoeld, wist hij bij een eerste blik direct hoe laat het was: drugs. Niet veel later kwam de bevestiging, het bleek om een kilo cocaïne te gaan. Zo’n 32 kilometer verder, op Cocoa Beach, werd afgelopen weekend ook al 15 kilo cocaïne aangetroffen op het strand. Het ging eveneens om pakketten van steeds een kilo, goed voor een lokale straatwaarde van telkens zo’n 20.000 tot 30.000 dollar.

Het is op zich niet ongewoon dat er een sporadische blok cocaïne of marihuana ronddrijft in de wateren bij Florida. Maar dat het spul nu aanspoelt, komt volgens de politie doordat orkaan Dorian – die voor de kust van de Verenigde Staten weer aan kracht is toegenomen – zwaar uithaalt bij de oostkust van Florida. Naast intense wind en regen brengt de orkaan met het omwoelen van de golven op zee dus ook verdwaalde pakketten cocaïne mee.

De lokale politiekorpsen vragen het publiek om alert te zijn en aangespoelde pakketten te melden. “Het is mogelijk dat er nog meer blokken volgen. Zeker nu met deze omstandigheden”, stelt woordvoerder Manny Hernandez van het politiedepartement van Cocoa Beach.