Ook dalai lama annuleert plannen wegens coronavirus kv

12 februari 2020

23u02

Bron: ANP 1 De dalai lama heeft al zijn openbare optredens geannuleerd. Dat heeft te maken met de uitbraak van het nieuwe coronavirus, bericht CNN. De dalai lama heeft volgens een verklaring van zijn kantoor het advies gevolgd van zijn lijfarts en adviseurs.

"Zijn heiligheid doet tot nader order geen openbare verschijningen meer vanwege het coronavirus", bevestigt de secretaris van de geestelijk leider, die in ballingschap leeft in India. Dat zou onder meer tot gevolg hebben dat een wijdingsceremonie voor monniken moet worden uitgesteld.

De dalai lama vluchtte in 1959 uit Tibet naar Dharamsala in het noorden van India. Hij kreeg in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede.