Ook corona-uitbraak in kalkoenslachterij Duitsland: 1.100 werknemers getest LH

24 juni 2020

15u36

Bron: Belga 0 Alle ruim 1.100 medewerkers van een kalkoenslachterij in het Duitse Wildeshausen worden op het coronavirus getest nadat bij 23 van hen het virus is vastgesteld. Een private onderneming voert de tests onder toezicht van de lokale gezondheidsautoriteiten uit en is woensdag begonnen.



De uitbraak in de slachterij in de deelstaat Nedersaksen komt kort nadat rond twee steden in de deelstaat Noordrijn-Westfalen een regionale lockdown werd afgekondigd. Aanleiding is dat bij minstens 1.500 van de 6.000 medewerkers van slachterij Tönnies het virus was vastgesteld.

Een woordvoerder van de regio Oldenburg, waarin Wildeshausen ligt, meldde dat het testen van de medewerkers zo snel mogelijk gebeurt. Inmiddels zijn 150 mensen getraceerd en getest die in contact zijn geweest met de besmette medewerkers. De resultaten daarvan worden woensdag verwacht.



De kalkoenslachterij hoort tot de PHW-groep.

