Ook China dreigt met tegenmaatregelen voor invoerheffingen VS maar wil geen handelsoorlog

04 maart 2018

09u32

Bron: dpa/belga 0 China zal de nodige maatregelen treffen als de Verenigde Staten de Chinese belangen zouden schaden. Zo reageert de woordvoerder van het Chinese Volkscongres, viceminister van Buitenlandse Zaken Zhang Yesui, op de aangekondigde invoerheffingen op staal en aluminium in de Verenigde Staten. Hij verzekerde tegelijk ook dat Peking geen handelsoorlog wil tussen de twee landen.

"China wil geen handelsoorlog met de Verenigde Staten uitvechten, maar we zullen absoluut niet lijdzaam toezien hoe de Chinese belangen worden geschaad", aldus de viceminister.

China is verantwoordelijk voor ongeveer 2 procent van de staalinvoer in de Verenigde Staten. Weliswaar heeft de uitbreiding van de Chinese industrie bijgedragen tot de productie van een overvloed aan staal, waardoor de staalprijzen omlaaggingen.

De beste manieren om spanningen weg te nemen, zijn onderhandelen en de markten openstellen, zei de Chinese viceminister nog. "De koek van de samenwerking groter maken", aldus Zhang.

Trump kondigde donderdag aan om heffingen in te stellen op de invoer van staal en aluminium. Handelspartners van de VS gaven daarop te kennen tegenmaatregelen te zullen treffen. De Amerikaanse president reageerde dan weer dat hij niet bevreesd is voor een handelsoorlog.

De Europese Commissie buigt zich aanstaande woensdag over vergeldingsmaatregelen voor de aangekondigde hogere invoerheffingen. "We zijn klaar om snel, sterk en proportioneel te reageren", zo verzekerde een woordvoerder vrijdag.