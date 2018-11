Ook Bulgaren protesteren tegen hoge brandstofprijzen TTR

18 november 2018

19u08

Bron: Belga 6 Niet alleen in Frankrijk, maar ook in Bulgarije protesteren manifestanten tegen de hoge brandstofprijzen. Duizenden Bulgaren wierpen vandaag wegblokkades op op de belangrijkste wegen en aan grensposten met Turkije en Griekenland. Zowat 2.000 ordehandhavers werden ingezet om de orde te herstellen.

In de hoofdstad Sofia verstoorden tientallen manifestanten het verkeer, terwijl ze slogans riepen als "maffia" en "ontslag". De betogingen tegen de hoge brandstofprijzen en tegen een geplande verhoging van de belasting op oude wagens startten drie weken geleden, maar nemen nu in omvang toe. De actievoerders protesteren ook tegen de lage levensstandaard in het armste land van de Europese Unie.

Ook de actiedag in Frankrijk, die spontaan groeide na een oproep op sociale media, verliep zowel gisteren als vandaag erg tumultueus in onder meer Carcasonne, Narbonne en Boulou. Manifestanten blokkeren bovendien met tientallen auto’s de parking van Disneyland Parijs. Volgens de meest recente gegevens vielen er 400 gewonden, van wie 15 ernstig. Er viel ook een dode te betreuren. In de Savoie kwam een 63-jarige vrouw om het leven toen een autobestuurster panikeerde en haar aanreed.

