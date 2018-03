Ook Britten betalen binnenkort statiegeld op petflessen en blikjes TT

28 maart 2018

11u34

Bron: Belga 0 De Britse regering heeft aangekondigd dat het een systeem van statiegeld wil invoeren voor plastic flessen. De plannen kaderen in de strijd tegen plastic afval, aldus Milieuminister Michael Gove in een persbericht. Behalve plastic flessen zal ook op blikjes en glazen flessen statiegeld geheven worden.

"Het is absoluut levensbelangrijk dat we nu handelen om op te treden tegen deze bedreiging, en de miljoenen plastic flessen die elke dag aan recyclage ontsnappen, in te perken", aldus nog Gove. "We willen hiertegen optreden om te helpen onze oceanen schoon te maken."

Volgens het persbericht gebruiken de Britten jaarlijks 13 milijard petflessen. Daarvan komen er meer dan 3 miljard terecht op een stort of in de natuur. Het is nog niet duidelijk of alle verkopers van drank zullen moeten deelnemen en hoe het systeem in de praktijk zal werken.

Wat met Vlaanderen?

Ook in België ijveren verschillende natuurorganisaties voor statiegeld op plastic flessen. Al bijna 100 Vlaamse gemeenten sloten zich aan bij de Statiegeldalliantie.

Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege maakte vorige week bekend dat ze tegen eind deze maand de resultaten verwacht van een zwerfvuilstudie. Op basis van die resultaten zal de Vlaamse regering beslissen over het toekomstige zwerfvuilbeleid in Vlaanderen en de mogelijke invoering van het statiegeld op blikjes en petflessen. Toch zei N-VA eerder deze maand al, zonder de resultaten van de studie af te wachten, dat de partij niet wil weten van statiegeld.

Onder meer in Duitsland bestaat al statiegeld op petflessen: 99 procent wordt er gerecylceerd.