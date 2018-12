Ook Brazilië wil uit migratiepact stappen IB

Bron: Belga 0 Ook Brazilië is van plan om uit het VN-Migratiepact te stappen, dat vandaag in Marrakesh formeel werd aangenomen. Dat kondigde de toekomstige minister van Buitenlandse Zaken aan op Twitter.

De afscheiding komt er wanneer de nieuwe regering-Bolsonaro op 1 januari in het zadel zit. Volgens zijn toekomstige minister van Buitenlandse Zaken, Ernesto Araujo, is het pact "geen adequaat instrument" om de migratieproblematiek aan te pakken. Hij voegde er op Twitter nog aan toe dat immigratie "ten dienste van het nationaal belang en de cohesie in de samenleving" moet staan.

Volgens Araujo kan migratie niet als een globaal onderwerp worden behandeld, maar moet het beantwoorden aan de realiteit en soevereiniteit van elk land. Brazilië moest de voorbije jaren al duizenden vluchtelingen uit Venezuela opvangen.

Para facilitar a leitura, reproduzo aqui, em conjunto, o texto dos meus três tweets desta noite sobre o tema das migrações: pic.twitter.com/Oq8WWgNOhl Ernesto Araújo(@ ernestofaraujo) link

Sterke invloed van Trump

Eerder verwierpen ook Chili en de Dominicaanse Republiek het VN-Migratiepact, net als de VS en Australië. In Europa zijn onder meer Oostenrijk en Hongarije tegen; de Belgische regering stemde in maar zonder steun van de N-VA.

Waarnemers zien in de terugtrekking van Brazilië het bewijs dat Bolsonaro sterk aanleunt bij Trump, zoals eerder ook al bleek rond het klimaatakkoord van Parijs en de locatie van de ambassade in Israël.