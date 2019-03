Ook Brazilië en Panama sluiten luchtruim voor Boeing 737 Max IB

14 maart 2019

04u02

Bron: ANP 0 In navolging van een ban wereldwijd, sluiten ook Brazilië en Panama hun luchtruim voor de Boeing 737 MAX 8 en 9. Brazilië was het eerste land in Latijns-Amerika dat besloot het geplaagde paradepaardje van Boeing te weren.

Luchtvaartautoriteiten in Zuid-Amerika reageerden aanvankelijk terughoudend op de wereldwijde ban op de Boeing MAX. De Braziliaanse burgerluchtvaartorganisatie ANAC zei in een verklaring dat het na overleg met de Amerikaanse autoriteiten alsnog besloot het luchtruim te sluiten voor de kist. Niet veel later volgde Panama.

In de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada en China staat de 737 Max ook al aan de grond, tot er meer onderzoek is gedaan naar de oorzaak van twee recente vliegrampen met het toestel.

De ban volgt op een crash zondag in Ethiopië, waarbij een Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines neerstortte en alle 157 inzittenden om het leven kwamen. Eind oktober stortte eenzelfde toestel van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air neer bij Jakarta. Ook toen overleefde niemand de crash.