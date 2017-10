Ook Braziliaans parlement stemt tegen proces voor president Temer ib

03u30

Bron: Belga 0 AP De Braziliaanse president Michel Temer. In Brazilië heeft het lagerhuis zich gisteren met 251 tegen 231 stemmen uitgesproken tegen een proces tegen president Michel Temer voor het hooggerechtshof. De benodigde tweederdemeerderheid werd dus niet gehaald. De afgevaardigden volgden daarmee het advies van de parlementaire commissie die vorige week al de nieuwe beschuldigingen wegens belemmering van de rechtsgang aan de kant schoof.

Tijdens de debatten in de aanloop naar de stemming kwam het nieuws binnen dat Temer opgenomen was in een militair hospitaal voor een "urologisch ongemak". "President Temer kreeg in de voormiddag last van een ongemak", luidde het in een officiële mededeling. "De dokters hebben een urologische obstructie vastgesteld en raadden aan dat hij zich zou laten onderzoeken in het ziekenhuis." Ondertussen mocht het staatshoofd dat alweer verlaten.

Belemmering van de rechtsgang

Temer wordt beschuldigd van belemmering van de rechtsgang en criminele banden. Hij zou toegelaten hebben dat Joesley Batista, een van de directeurs bij JBS, zwijggeld zou hebben betaald aan een opgesloten politicus om te verhinderen dat die tegen hem zou getuigen. Temer ontkent elke betrokkenheid en volgens zijn advocaten is het bewijs tegen hem - een opname gemaakt door Batista - niet doorslaggevend.





Corruptieaanklachten

De Braziliaanse president overleefde in augustus ook al een stemming in het parlement in verband met corruptieaanklachten in dezelfde zaak. Hij zou van JBS voor in totaal 38 miljoen reaal (ruim 10 miljoen euro) aan smeergeld aanvaard hebben.